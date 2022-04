Delémont a atteint des records de production d’électricité renouvelable et locale en 2021

La transition énergétique poursuit son essor en Ville de Delémont. La capitale jurassienne a atteint des records de production d’électricité renouvelable et locale en 2021, selon un communiqué transmis mardi. Cette augmentation qualifiée de « réjouissante » a été rendue possible par les nouvelles installations photovoltaïques et une production hydroélectrique plus conséquente de la Grande Ecluse. Au total, 6'165'000 kilowattheures d’électricité renouvelable ont été produits par les centrales photovoltaïques des SID, des producteurs indépendants et par la centrale hydroélectrique. Ce résultat représente environ 6,7% de la consommation totale d’électricité de la capitale jurassienne.





Le solaire et l'hydroélectrique en hausse

La centrale de la Grande Ecluse a profité des précipitations abondantes de l’an dernier pour produire 565'000 kilowattheures, soit sa meilleure marque depuis sa mise en service en 2016. Les débits importants de la Sorne durant les mois d’été lui ont permis de fonctionner pendant près de 8'000 heures, soit plus de 90% du temps. Avec une production de plus de 4'000'000 de kilowattheures, l’énergie photovoltaïque des installations des SID a également bondi en 2021 en dépit du faible ensoleillement. Le reste est à mettre sur le compte des producteurs indépendants et des nouvelles centrales photovoltaïques dont le développement s’est poursuivi, avec un total de 198, dont 23 sont la propriété des SID. Les autorités delémontaines souligne ainsi l’efficacité du système de la participation citoyenne au financement de la construction de grandes centrales.