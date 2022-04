Le lérot découvert aux portes du Jura

Un environnement à favoriser

Pro Natura rappelle que cet animal n’a plus été observé depuis des dizaines d’années dans de nombreuses régions de Suisse. Le lérot est donc considéré comme presque menacé. Il est important de favoriser certaines conditions dans lesquelles il se plait particulièrement. Selon Pro Natura, il convient notamment de préserver davantage les tas de feuilles mortes et de bois ou de créer plus d’espaces de nature sauvage.

Les lérots sortent de leur hibernation à partir du mois d’avril. Pro Natura a mis en place une action nationale intitulée « Sur les traces des lérots » pour inviter la population à rapporter ces éventuelles observations. /comm-alr