Un vote pour mettre le projet « Gare Sud » sur les rails

Dans les faits, le terrain « SAFED » est la pièce qui manque aujourd’hui à la Municipalité pour aller de l’avant dans le projet « Gare Sud ». La ville est déjà propriétaire d’une surface de 90’000m2 qui jouxte celle qu’elle souhaite acquérir. Le secteur appelé à se développer à l’avenir a donc une aire totale de plus de 100’000m2. A terme, un nouvel hôpital cantonal de soins aigus pourrait y voir le jour, mais aussi une salle omnisport (triple halle), des lieux culturels, des entreprises innovantes, de l’artisanat et de l’habitat, le tout avec le concours d’investisseurs privés. « Il s’agit d’imaginer un futur nouveau », dit le conseiller communal en charge de l’urbanisme Emmanuel Koller. « Gare Sud » s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un projet durable, en accord avec le Plan climat de Delémont. Le lien avec la nature serait ainsi préservé. L’objectif est par ailleurs d’établir sur place une mixité sociale et intergénérationnelle. A noter que les bâtiments actuels de la zone de la SAFED seraient maintenus, du moins dans un premier temps.

D’autres activités ont déjà été imaginées pour s’implanter dans le secteur « Gare Sud » : une brasserie avec pub, de la restauration axée sur les produits du terroir, une crèche, une école, des locaux de coworking, des espaces de rencontres et de sport, des services liés à la santé et au bien-être (welness), une bibliothèque d’objets ou encore une serre pour des potagers urbains. Pour les autorités communales, l’objectif est de proposer des activités novatrices qui ne feront pas concurrence au centre-ville de Delémont. La zone ne devrait donc pas comprendre de commerces.

Si la population delémontaine refusait l’acquisition de la surface de la SAFED, « Gare Sud » aurait du plomb dans l’aile. « Ce serait dramatique. On devrait repenser le projet. Nous voulons vraiment pouvoir maîtriser le type de développement souhaité pour ce secteur », dit le maire Damien Chappuis. La ville a, en effet, déjà dessiné les contours du projet suite à une démarche participative et un concours d’idées en urbanisme.

A relever enfin qu’un logo floqué du slogan « Destination d’avenir » a vu le jour pour « Gare Sud », de même qu’un site internet. L’adresse : www.gare-sud-delemont.ch. /rch