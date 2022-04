Régiogaz va de l’avant

Régiogaz entre dans une nouvelle ère à la suite du retrait de Delémont et entend relever le défi. L’entreprise qui s’occupe désormais des communes de Courrendlin, Courroux, Rossemaison et Courtételle a publié ce mercredi une information publique pour évoquer les impacts liés au départ de la capitale jurassienne. Régiogaz indique que le contrôle des installations intérieures et les travaux liés au réseau ont été repris par un partenaire local, à savoir l’Entreprise du Gaz SA. Un nouveau service de piquet est ainsi opérationnel depuis mi-novembre 2021. Quant aux travaux de reprise de la facturation, ils sont à bout touchant même si le transfert des données a pris du retard. Régiogaz a, par ailleurs, déclenché un audit consacré à la sécurité, notamment des réseaux et des installations.

Concernant la situation géopolitique en Ukraine et le prix du gaz, la société précise que les variations quasi mensuelles des prix nécessitent de relever les compteurs plus souvent. Les clients recevront ainsi deux factures, une pour le dernier trimestre 2021 et l’autre pour le premier trimestre 2022. /comm-fco