Un divorce qui a du bon pour Régiogaz et Delémont

Des projets nouveaux pour Régiogaz

Maintenant que Delémont a quitté Régiogaz, il ne reste plus que Courtételle, Courroux, Courrendlin et Rossemaison. Mis à part le fait que les volumes de gaz à fournir sont plus faibles, il n’y a pas véritablement d’impact pour la société, selon son directeur. Enrico Riboni assure qu’il n’y pas de volonté d’agrandir le réseau. Pour lui, l’objectif actuel est de promouvoir le local. « Le canton du Jura a un potentiel de production de biogaz qui est supérieur à la consommation, donc l’avenir est clairement dans la production locale de gaz renouvelable. On va commencer en printemps à injecter dix gigawattheures dans le réseau EDJ-Régiogaz, soit 25% de la consommation. On devrait pouvoir couvrir l’ensemble de la demande d’ici sept à dix ans », explique-t-il. Enrico Riboni assure qu’avec le gaz local et le surplus produit par rapport à la consommation jurassienne, il sera possible de l’exporter en direction de Bâle et Zurich avec l’aide des gazoducs existants. Selon le directeur, il y a déjà une planification concrète qui a été effectuée. /lge