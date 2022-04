La piscine des Tilleuls fermée en raison d’une pollution

La piscine des Tilleuls de Porrentruy est fermée depuis jeudi matin et le sera encore ce vendredi. Toutes les activités prévues, notamment les cours pour les enfants, ont été annulées. La faute à un incident technique constaté mercredi en fin de journée. Un dysfonctionnement d’une sonde qui mesure le taux de chlore a engendré un surdosage qui a affecté l’ensemble des trois bassins, tous reliés au même réservoir tampon. Deux d’entre eux, dont le grand bassin, ont pu être isolés et sont en cours de dépollution, ils pourront rouvrir dès ce samedi matin.







Nouvelle fermeture à venir pour la remise en eau



« Aucun nageur ou utilisateur n’a été exposé à un risque pour sa santé », rassure Romain Maître, l’un des responsables de la piscine des Tilleuls, le taux de chlore étant surveillé en continu via les autres sondes. Le bassin de plongée, où se trouvait la sonde défectueuse, devra être vidangé et devrait rester fermé durant une bonne semaine. L’établissement fermera à nouveau totalement durant deux jours (probablement le week-end du 7-8 mai prochain) pour la remise en eau du plongeoir et la mise à température des trois bassins. /jpi