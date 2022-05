Le monde en cause : une ONG brésilienne qui redonne le sourire

Direction le Brésil ce mardi où les violences domestiques ont explosé durant la pandémie. A São Paulo, le Commissariat des femmes a recueilli en ligne plus de 60 000 plaintes entre avril 2020 et le mois dernier. Les blessures restent parfois longtemps. Une ONG travaille depuis plus de dix ans avec des dentistes bénévoles qui réparent les dents de ces femmes brutalisées. A São Paulo, elles sont une cinquantaine à suivre en ce moment un traitement long et douloureux. Le reportage de notre correspondante au Brésil, Marie Naudascher :