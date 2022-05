Une auberge de jeunesse officielle à Saignelégier

Saignelégier compte officiellement une auberge de jeunesse sur son territoire depuis le mois dernier. Les dortoirs de la double halle du Centre de loisirs des Franches-Montagnes ont rejoint le 1er avril le réseau des Auberges de jeunesse suisses. Le CLFM et l’AJS l’ont annoncé mercredi dans un communiqué de presse. Ces chambres à plusieurs lits de la Maurice Lacroix Arena ont une capacité de quatre à six personnes et sont équipées d’une douche et d’un WC séparé. L'auberge de jeunesse peut héberger au maximum 36 personnes. /comm-alr