Peaufinée, la piscine de Porrentruy est prête pour l’été

La météo n’incite pas encore à la baignade mais la piscine extérieure de Porrentruy va bien rouvrir ses portes dans 10 jours, le lundi 16 mai, juste le temps de se refaire une place au soleil. Exceptionnellement, l’ouverture ne se fera pas le week-end comme d’habitude en raison des festivités pour l’inauguration de la patinoire située juste à côté. Quelques améliorations attendent les familles et les baigneurs après des recommandations formulées par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires suite au contrôle final de réalisation du projet. « Une ventilation a été ajoutée dans le local de chloration pour éviter la corrosion due aux vapeurs de chlore, la pataugeoire a été repeinte et nos goulottes de rejet de l’eau ont été isolées afin d’assurer une meilleure étanchéité », détaille le conseiller municipal en charge de la piscine, Philippe Eggertswyler, alors qu’un liner sera encore posé l’année prochaine dans le bassin du plongeoir. Tous les filtres ont par ailleurs été changés et renforcés et les pompes de chloration réparées afin d’éviter les désagréments techniques rencontrés l’an dernier. La plupart de ces travaux ont été réalisés sous la garantie de l’équipement, n’entraînant pas de surcoût important pour la commune.





Une affluence supplémentaire de France voisine ?

Les responsables espèrent surtout une saison « normale » après deux années mouvementées. Si la jauge sanitaire instaurée l’année passée n’est qu’un vieux souvenir, la municipalité n’a en revanche prévue aucune animation spécifique cette saison sur le site de la piscine. « Contrairement à ce qui s’était fait les années précédentes, il n’y a pas de manifestations prévues à l’avance. Ce n’est pas une décision ferme, mais on va déjà laisser les choses se mettre en place », poursuit le conseiller municipal en concédant aussi que les animations n’avaient pas toujours rencontré un franc succès. Si la météo est au rendez-vous, l’affluence pourrait néanmoins être forte, notamment en raison de la fermeture annoncée du bassin extérieur de la piscine de Delle en France voisine. « Cela va vraisemblablement amener une affluence supplémentaire sur Porrentruy, Delémont, Moutier. C’est une réalité mais nous n’avons pas de craintes particulières, on va faire les choses sereinement. Le dispositif de sécurité avait déjà été renforcé donc on fera en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possibles ». Deux caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont justement été installées à l’entrée, portant désormais leur total à six sur l’ensemble du site. Une barrière sera également érigée côté sud pour empêcher les entrées frauduleuses depuis les terrains de tennis. Ainsi que l’ont relevé les responsables de la piscine de Moutier cette semaine, ceux de Porrentruy constatent aussi une difficulté à recruter des auxiliaires de baignade diplômés. Un poste d’employé technique pour la patinoire et la piscine (maître de glace l’hiver, maître-nageur l’été) est par ailleurs recherché dans le cadre de l’ « Espace loisirs Ajoie » qui dispose désormais d’un site internet dédié où les utilisateurs pourront retrouver toutes les informations pratiques sur la piscine. /jpi