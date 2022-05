Bonfol et Beurnevésin deviennent Basse-Vendline

La commune de Basse-Vendline verra bien le jour dans le Jura. Bonfol et Beurnevésin se sont dit « oui » ce dimanche. Les deux communes ajoulotes ont accepté de fusionner. 68,1% des électeurs de Bonfol ont voté pour le mariage, soit 169 « oui » et 79 « non » sur 248 bulletins valables, ce qui représente une participation de 51,4%. A Beurnevésin, 87,5% de « oui » sont sortis des urnes, soit 56 « oui » et 8 « non » sur 64 bulletins valables, ce qui représente une participation de 62,1%. La nouvelle commune comptera plus de 700 habitants.





Deux maires satisfaits

Les maires des deux communes, Fernand Gasser à Bonfol et Jean-Christophe Fuhrer à Beurnevésin, se disent « très satisfaits » du résultat. « On travaille déjà passablement ensemble, ça ne peut être qu’une continuité », explique Fernand Gasser. « On ne pouvait pas continuer éternellement, du point de vue financier », rappelle Jean-Christophe Fuhrer.