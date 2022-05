La 8e édition de Delémont’BD dévoile ses contours

Délemont’BD a dévoilé ce mardi le programme de sa 8e édition. Cette année le festival s’articulera en deux rendez-vous. La partie festive aura lieu du 17 au 19 juin, avec l’accueil de plus de 50 auteurs, dont l’invitée d’honneur du festival Florence Cestac, et de 60 rendez-vous (performances dessinées, rencontres, projections, leçons de dessin pour les enfants, etc.). Le festival réédite, du 10 juin au 15 août, la 2e édition de son projet muséal plein-air « Les Jardins merveilleux ». Plus de 25 expositions et installations extérieures seront proposées dans des jardins, dans les rues, sur des murs ou en suspension sur une fontaine. Ce parcours présentera les œuvres de près de 40 créatrices et créateurs comme l’autrice française Florence Cestac, Plonk­­&Replonk ou encore l’éditeur genevois Atrabile.

A l’occasion de la soirée d’ouverture du festival, le jury remettra les deux Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse 2022. Il s’agit du Prix Delémont’BD du meilleur album de bande dessinée suisse et du Prix Delémont’BD de la meilleure première œuvre de bande dessinée suisse. Ces deux prix, dotés d’une récompense de 3'500 francs, seront attribués le vendredi 17 juin à 19h.

Toutes les informations et le programme complet sont à retrouver sur le site de Delémont’BD. /comm-fwo