Le fonds climat cantonal jurassien enterré

Le Parlement jurassien a porté ce mercredi le coup fatal au fonds climat. Il a une nouvelle fois refusé l’entrée en matière sur la modification de la loi sur l’énergie et la modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux. Le vote en deuxième lecture s’est effectué au bulletin secret – comme lors de la première lecture – avec le même résultat, soit 31 voix contre et 29 pour. Le fonds climat qui devait être alimenté notamment par un montant maximal de 10% du produit de la taxe sur les véhicules dans la perspective de la mise en place du Plan climat a donc été rejeté. Les fronts sont ainsi restés figés.