« La p’tite phrase » - Incontournable Tour de Moron

« Comment une chose pareille a-t-elle pu se passer ? »

Direction Moron pour La p’tite phrase (mardi 8h20 sur RFJ) cette semaine. Le commentaire hebdomadaire de Cyprien Lovis, basé sur un propos entendu sur RFJ, évoque les dégâts découverts à la Tour de Moron. Dessiné par Mario Botta et construit entre 2000 et 2004 par des apprentis de la région sous l’égide de leurs maîtres de formation, l’édifice a été endommagée entre vendredi et samedi. Ce qui a créé l’émoi dans la région.