Nicolas Bideau : « Le Jura joue tout à fait dans la cour du Made in Switzerland »

« Beauté des paysages, précision de nos montres, goût de notre terroir » : autant de symboles qui collent à la Suisse hors de ses frontières et font aussi la réputation de ses industries. Et c’est justement sur ce thème, « L’image de la Suisse à l’étranger », que Nicolas Bideau, ambassadeur et directeur de Présence Suisse, est intervenu mercredi à Alle dans le cadre de la 43e assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Selon lui, le principal défi de l’industrie suisse sera « la stabilité des marchés ». Il fait notamment référence à la guerre en Ukraine et aux relations avec l’Europe. « Certains ont l’impression qu’on a abandonné la neutralité », ajoute d’ailleurs Nicolas Bideau. « La Suisse essaie de trouver le milieu entre une non-participation à un conflit armée et la proximité avec certaines valeurs, le droit international, la liberté, etc. » dit-il encore.