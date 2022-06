Les addictions au centre de la Journée interjurassienne scientifique de la santé

Les addictions sont au cœur d’une journée organisée par l’Hôpital du Jura. La 23e Journée interjurassienne scientifique de la santé se tient ce jeudi à Cinémont. En Suisse, 3% des personnes de 15 ans et plus souffrent d’addiction aux jeux d’argent. Olivier Simon, psychiatre et responsable du centre du jeu excessif au CHUV à Lausanne, s’est exprimé dans La Matinale sur l’addiction aux jeux : loterie, jeux en ligne ou paris sportifs :