La maison à zéro facture

Des murs en bois, des parois en chanvre, de l’eau de pluie pour la douche et les toilettes et une boîte aux lettres vide de facture. Julie Hennemann, architecte, et Adrien Theurillat, ingénieur en énergie, ont construit leur maison familiale autonome à Delémont. Auto-constructeurs, ils ont misé sur le low-tech, une ventilation naturelle, des apports solaires passifs ou encore un poêle hydraulique et n’ont besoin que d’un à deux stères de bois par année pour maintenir une température stable à l’intérieur. Une trentaine de personnes ont participé samedi à une visite de leur habitation organisée par la matériauthèque Matilda, association qui veut présenter la diversité des matériaux de construction, Lignum jura, regroupant les professionnels du bois, et Swiss Engineering qui représente les intérêts des ingénieurs et des architectes. Cette maison est donc un exemple du genre, on y entre en compagnie de Julie Hennemann et de ses visiteurs du jour :