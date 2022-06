Delémont’BD lance sa 8e édition ce vendredi

Cette grand-maman de deux petits enfants aime aussi transmettre, ce qu’elle ne manquera pas de faire ce week-end à travers des leçons de dessin à destination de la jeunesse. « Je lâche mes petits-enfants dans mon atelier et ils font ce qu’ils veulent. J’aime bien les mettre à l’aise avec la technique, leur expliquer comment on crée un personnage, comment on fait une BD », raconte la Grande Trissoue qui espère que la « lignée des gros nez » verra quelques descendants.





« J'aime dénoncer certaines choses avec de l'humour »



Décorée du célèbre Grand Prix de la ville d’Angoulême, Florence Cestac a surtout abordé dans ses ouvrages le thème de la famille, du couple, de la femme, à destination des jeunes comme des adultes. « J’ai mon côté féministe de 68 que j’ai gardé en moi, j’aime bien dénoncer certaines choses avec de l’humour. C’est beaucoup plus efficace que d’y aller franchement ». Florence Cestac sera au rendez-vous ce week-end de performances dessinées, de leçons de dessins, et le public la retrouvera même aux platines samedi soir pour ouvrir le bal. Plus d’une soixantaine d’animations sont au programme de Delémont’BD jusqu’à dimanche soir. /jpi