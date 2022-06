Arnaud Schnegg reste dans la région

Arnaud Schnegg rejoint le HC Franches-Montagnes. Le club taignon de hockey sur glace annonce mercredi matin l’arrivée du joueur de 21 ans en provenance du HC Ajoie (62 matches et 20 points en Swiss League et 49 matches et 1 point en National League). L’attaquant a disputé les deux dernières saisons à Porrentruy. Arnaud Schnegg a déjà évolué à Saignelégier lors de la saison 2018/2019 (15 matches, 16 points). Le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund estime avoir trouvé le joueur qu’il fallait au club pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. /comm-lbe