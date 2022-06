Au tour de la rue Pierre-Péquignat

Enfin ! C’est le terme qui a été prononcé à plusieurs reprises jeudi soir au Conseil de ville de Porrentruy. Un mot utilisé pour évoquer les futurs travaux à la rue Pierre-Péquignat. Un crédit de 1,875 million de francs a été accepté par les élus. Ce réaménagement était souhaité depuis une dizaine d’années. Il constitue le point de départ pour le projet de développement Cœur de ville. Dès le 1er septembre, des travaux seront entrepris en plusieurs phases dans cette rue jusqu’à l’été prochain. Ils démarreront après la Braderie, permettront la tenue du Marché de St-Martin et laisseront quelques places de stationnement le temps du chantier.





Plusieurs objectifs cochés

La conseillère municipale en charge de l’équipement l’a rappelé jeudi soir, le réaménagement de la rue Pierre-Péquignat répond à plusieurs objectifs. Chantal Gerber a évoqué l’assainissement de la chaussée et des réseaux souterrains, la mise en lumière du patrimoine, l’amélioration de la nature en ville, l’accessibilité et la valorisation de l’espace public. C’est ce dernier point qui aura le plus grand impact, selon Chantal Gerber.