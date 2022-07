Nouvelles mesures à la piscine à Porrentruy

La municipalité de Porrentruy édicte de nouvelles mesures pour accéder à la piscine en plein air. Il y a deux ans, les autorités avaient décidé de restreindre l’accès aux personnes ne résidant pas en Suisse, mais cette mesure n’avait pas été reconduite, car jugée disproportionnée par le canton. Désormais, la municipalité va limiter la fréquentation et augmenter les tarifs, en appliquant un rabais indigène. Le conseiller municipal en charge de l’espace-loisirs indique qu’il s’agit avant tout « d’assurer la sécurité des baigneurs ». Le mois dernier, lors d’un week-end caniculaire, près de 1600 entrées avaient été enregistrées. Après cette expérience, Philippe Eggertswyler relève que la place à disposition dans l’eau et au sol ne permet pas d’accueillir plus de 1'200 personnes. Ainsi lorsque la barre des 900 est dépassée, seuls les détenteurs d’un abonnement pourront encore accéder aux bassins.





Augmentation des tarifs

La seconde mesure est financière. Le tarif passe à 10 CHF adulte et 5 CHF enfants. Un rabais indigène de 25% est appliqué, soit le prix des entrées perçues jusqu’à présent. Les personnes présentant une carte d’identité suisse, un titre de séjour ou un permis de travail en Suisse peuvent bénéficier du tarif indigène.





Incivilité lors des fortes affluences

Même si la première raison évoquée est la sécurité, la police municipale relève que, lors des fortes affluences, des incivilités ont été commises. Des vols, des insultes, le non-respect des consignes, l’absence de carte d’identité à l’entrée, la présentation d’une fausse carte, ou du resquillage ont été constatés. /ncp