Des casiers pour emprunter gratuitement du matériel de sport et de loisir

Du matériel de sport et de loisirs disponible gratuitement à Delémont. La ville a installé des casiers au parc urbain. Ce système nommé BoxUp est disponible depuis mi-juillet. Les utilisateurs peuvent se procurer du matériel pour le beach-volley, le football, le badminton et le mölkky gratuitement via une application mobile. La commune de Delémont et son département de la culture des sports et des écoles annoncent ce jeudi qu’ils ont installé cette solution dans le but de « favoriser la pratique d’une activité physique et sportive auprès de sa population ».



Le communiqué précise encore que le bilan d’utilisation après un peu moins d’un mois est « très positif ». /comm-fwo