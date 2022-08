12'000 visiteurs dans les Jardins merveilleux

Quelque 12'000 visiteurs ont déambulé dans les Jardins merveilleux de Delémont’BD. La deuxième édition de ce parcours en plein air a proposé, durant deux mois et jusqu’à lundi dernier, 27 expositions de bande dessinée et d’illustration en vieille ville de Delémont et en libre accès. Les visiteurs, environ 2'000 de plus que lors de la première édition, sont principalement venus de Suisse et de France, explique ce mardi le directeur artistique du festival Philippe Duvanel. Plus de 120 classes de Suisse romande, de Suisse alémanique, de France voisine et de Paris ont aussi fréquenté les Jardins merveilleux. Un bilan qui réjouit les organisateurs « même si celui-ci a été quelque peu entamé par les canicules ». Une nouvelle édition des Jardins merveilleux est déjà prévue en 2023. Le festival Delémont’BD se tiendra lui du 16 au 18 juin. L’invité d’honneur sera dévoilé en décembre prochain. /comm-mmi