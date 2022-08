Le monde en cause : la campagne fait rage au Brésil en vue des présidentielles

Au Brésil, la campagne pour les élections présidentielles bat son plein. Le scrutin aura lieu les 2 et 30 octobre. En retard dans les intentions de vote face à Lula, Jair Bolsonaro, le président sortant, compte sur les électeurs évangéliques pour revenir dans la course. Et c’est sa femme, Michelle, elle-même évangélique, qui s’attelle à la tâche. Une mission périlleuse au regard du rejet des femmes évangéliques pour le président d’extrême droite. Les précisions de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :