Briser le tabou de l’illettrisme

Un Suisse sur dix souffre d’illettrisme : c’est avec ce constat en tête que s’ouvre ce jeudi la Journée internationale de l’alphabétisation. Le Service jurassien de la formation postobligatoire propose une série d’activités pour sensibiliser aux compétences de base. Christel Lovis, cheffe de projet au Service de la formation postobligatoire et membre de l'organisation de la journée dans le Jura, était l’invitée de La Matinale.





« Certaines personnes ont l’impression d’avoir des murs autour d’elles »

Pratiquement, « une partie de la population migrante » et des personnes qui ont suivi une scolarité normale en Suisse souffrent de lacunes en lecture, écriture, calcul et technologies de l’information et de la communication, explique Christel Lovis. « Les personnes n’arrivent pas à participer pleinement à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie politique. Certaines personnes ont l’impression d’avoir des murs autour d’elles », ajoute-t-elle. Des cours sont dispensés dans le Jura pour gommer ces lacunes en compétences de base. /mmi