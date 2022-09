Les Dutronc enflamment le Chant du Gros

« Paris s’éveille », « Les Playboys » ou encore « J’aime les filles » : Jacques Dutronc et son fils Thomas ont mis le feu à la Grande scène du Chant du Gros jeudi soir. Le duo s’est produit durant environ une heure et demie lors de la deuxième soirée du festival noirmonnier. Sans surprise, les deux chanteurs français ont repris de grands classiques des années 60, mais également des titres plus récents. Un nombreux public mêlant toutes les générations a répondu présent. Alexandre Rossé a assisté au concert :