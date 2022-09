Une rentrée sans restriction pour l’Université de Neuchâtel

Retour à la normale à l’Université de Neuchâtel. Les restrictions liées au Covid sont reléguées au passé pour la rentrée qui se tiendra mardi dans les différentes facultés. Cette année, 1'858 nouveaux étudiants entameront un cursus à l’Université de Neuchâtel, 870 en Bachelor et 876 en Master. L’institution enregistre une baisse de 1,6% de ses effectifs par rapport à l’année 2021 et ses 1'889 nouveaux étudiants. Le recteur de l’Université de Neuchâtel, Kilian Stoffel, met toutefois ces chiffres en perspective puisque, si l’on sort de la période Covid, la tendance est à la hausse. En 2019, l’Unine enregistrait 1'721 arrivées.

Pour cette rentrée, 422 étudiants viennent du canton de Neuchâtel, 89 du Jura et 87 de la Berne francophone.

L’Université de Neuchâtel compte également 41 Ukrainiens, qui, pour la plupart, se perfectionnent en français grâce à une offre de cours mise en place depuis ce printemps déjà par l’ILCF, l’Institut de langue et civilisation françaises.

Au total, l’institution affiche un effectif stable d’environ 4’500 étudiants.





Nouvelles formations

La liste des formations s’étoffe pour cette rentrée. Un Bachelor en science des données fait son apparition. Il est principalement destiné aux personnes qui souhaitent se tourner vers l’enseignement de l’informatique au niveau secondaire.

Un Master en géographie humaine, orienté sur les changements climatiques et sociaux, est aussi proposé. Grâce à une collaboration entre la HES-SO et l’Université de Neuchâtel, il est désormais possible de mener un doctorat en travail social. Une autre coopération avec la Fondation rurale interjurassienne permet aussi à l’Université de Neuchâtel de développer un centre de compétence en agriculture durable, qui doit faire le pont entre la recherche académique et le terrain.

Finalement, huit professeurs ont rejoint l’Université de Neuchâtel cette année, dont cinq femmes. /sbe