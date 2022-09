Comment la patinoire de Porrentruy a gagné 317 places

Ce pourrait être le prochain problème à résoudre en devoir de mathématiques à l’école : comment gagner 317 places en rajoutant seulement six sièges dans les tribunes de la patinoire de Porrentruy ? Car c’est bien la prouesse, ou la pirouette, réussie par le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy pour satisfaire aux exigences de la National League qui demande 5'000 places au moins dans les enceintes du championnat. La Raiffeisen Arena dispose désormais officiellement de 5'078 places, contre 4'761 auparavant selon les premiers plans. Pourtant, quasiment rien n’a changé en tribune. On doit cet « agrandissement » qui tient presque de la magie à un jeu d’écriture, plus techniquement à un nouveau calcul. Petit cours (simplifié) de mathématiques.





Un nouveau calcul de la surface disponible dans la tribune debout



Tout s’est joué sur la tribune debout, celle dédiée aux ultras ajoulots. « Sa capacité avait été calculée de manière prudente dans le projet initial, laissant des zones libres pour l’évacuation en cas d’incendie », explique le responsable technique du SIDP, Gregory Pressacco. Il s’avère finalement qu’une partie de ces zones - situées en bas du kop, sur les balcons ainsi qu'aux abords des buvettes - peut être occupée par des spectateurs. Les techniciens ont donc recalculé la surface, ce qui a permis de « gagner » des mètres carrés, sachant que la norme autorise cinq spectateurs au mètre carré dans les tribunes debout. Résultat, ce sont 278 places debout supplémentaires qui jaillissent de ce fameux calcul, le tout sans installer le moindre siège ni en poussant le moindre mur ! Prodigieux.





278 + 33 + 6 = 317



Ajoutez à cela 33 places pour personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants qui n’avaient pas été comptabilisées dans le premier calcul. Puis on ajoute encore les six sièges posés aux abords de l’espace presse dans la tribune principale pour arriver à 317. Voilà donc la solution du problème pour réussir son examen de mathématiques auprès de la ligue. Cette dernière se demandant, elle aussi, comment ces places étaient soudainement apparues, le « professeur » Denis Vaucher, patron de la National League, est venu vérifier la copie lui-même samedi dernier. /jpi