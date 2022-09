La « sainte » Jeanne de La Bosse racontée dans un livre

Elle est décrite comme la « sainte des Franches-Montagnes ». La vie de Jeanne de La Bosse fait l’objet d’un livre publié aux Editions Saint-Augustin. Jeanne de La Bosse. Une « sainte » du Jura, est l’œuvre de Martin Nicoulin. Cet historien, natif de Chevenez, l’a présenté lundi à Saignelégier. « A quelques centaines de mètres seulement du lieu de naissance de Jeanne » qui a vu le jour en 1596, s’amuse-t-il. Il s’est appuyé sur des documents et des témoignages pour raviver une existence courte, intense et tumultueuse.





Une vie ponctuée d’épreuves

« Ils me marient. Mais moi je ne me marie pas ». A 15 ans, Jeanne de La Bosse affirme sa volonté de se tourner vers Dieux alors que ses parents la forcent à s’unir à un autre homme. « Cette phrase a fait qu’elle a pu se délier de son mariage », explique l’auteur Martin Nicoulin.

Elle rentre ensuite dans les ordres chez les Annonciades célestes de Pontarlier, en France. Sa beauté, son intelligence et son passé de femme mariée entraînent de la jalousie dans le couvent. « On lui a mené une vie très dure. On l’a exorcisée. Elle était à deux doigts du bûcher », raconte l’historien et ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.