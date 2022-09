« La p’tite phrase » - Po l’aimoé di djâsaidge

- Nos grands-parents le parlent encore, mais on ne nous l’a pas appris.

- C’est dommage ?

- Oui, quand même.

L’avenir du patois est fragile, mais le parler ancestral n’est pas mort. La Fête romande et internationale des patoisants a permis de s’en rendre compte le week-end dernier à Porrentruy. Dans le cadre de La p’tite phrase (mardi 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis avance plusieurs arguments qui démontrent que l’intérêt existe et qu’il est possible, avec de l’imagination, de faire perturber ci bé laingaidge.