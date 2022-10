« La p’tite phrase » - Faire peur ou faire confiance

« Les gens s’inquiètent plus, cherchent des réponses rapides et consultent assez facilement les urgences par rapport à ce qu’on a vécu avant le Covid ».

Thème sérieux et plutôt sensible cette semaine pour La p’tite phrase, commentaire d’actualité de Cyprien Lovis diffusé le mardi à 8h20 sur RFJ. Alors que toute la population réfléchit en ce moment à ses primes maladies et que la saison froide arrive gentiment, La p’tite phrase s’enquière d’une réalité communiquée dernièrement par l’Hôpital du Jura : le service des urgences est toujours plus sollicité. /clo