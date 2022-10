Le monde en cause : des plaques en souvenir des victimes de la répression politique soviétique

Direction la France ce vendredi et plus précisément Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. À la fin du mois de septembre, une plaque a été apposée sur un mur d'immeuble en hommage à Eugène Miller, un général de 70 ans, enlevé en 1938 par les services secrets soviétiques. Cette initiative fait partie d'un projet lancé en 2008 et intitulé « Dernière adresse connue ». C’est la première fois qu'un tel événement est organisé en France. Le reportage de notre correspondante sur place, Stéphanie Wenger :