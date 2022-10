Au Conseil général des Bois, le PDC perd un siège

Le PDC perd un siège au Conseil général des Bois. Le parti n'aura plus que 4 représentants. C'est ce qui ressort du premier tour des élections communales de 2022. La liste libre profite de ce siège, et comptera 6 élus, dès lors qu'un nouveau candidat sera nommé à la place du maire nouvellement élu Gabriel Bilat. Pas de changement en revanche pour l'UDC, le PCSI et le groupe PS-Verts, qui conservent tous le même nombre de sièges que durant la précédente législature (respectivement 2, 4 et 5 sièges). /cto