Crise énergétique : La Matinale vous répond

« Crise énergétique » : deux mots que l’on entend régulièrement depuis plusieurs semaines. La Matinale vous a proposé jeudi une heure spéciale consacrée aux questions de pénuries et d’économies d’énergie à l’approche de l’hiver avec Pierre Brulhart, responsable de la section de l’énergie, et Michel Hirtzlin, chef des Services industriels de Delémont. Quatre thématiques ont été abordées : la situation est-elle vraiment critique, les bons gestes à adopter, les étapes prévues en cas de pénurie et les pistes pour l’avenir.