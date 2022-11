Le Centre veut composer l'avenir de Moutier

Le Centre se montre ambitieux pour les élections du 27 novembre à Moutier. Le parti vise une progression de deux sièges au Conseil de ville, soit un passage de cinq à sept élus. Il entend également conserver ses deux fauteuils au Conseil municipal, et bien évidemment la mairie avec la candidature de Marcel Winistoerfer. Avec un total de 19 candidates et candidats au législatif et à l'exécutif, le Centre entend défendre tous les habitants de Moutier en étant une force constructive de proposition, ont défendu jeudi matin plusieurs candidats. D'où le slogan choisit pour la campagne : « Ensemble, composons l’avenir de Moutier ».





Faiseur d'équilibre

Comme son nom l'indique, le Centre veut veiller à l'équilibre au sein du Conseil de ville contre « des extrêmes parfois dogmatiques » dans la politique communale. Le dossier principal de la prochaine législature sera le processus de transfert de Moutier dans le canton du Jura, un véritable tournant selon le parti, qui veut jouer un rôle dans la commission mixte. Le maintien et même le développement des collaborations intercommunales représente aussi une des priorités des candidats centristes, comme l'a expliqué le président Clément Piquerez.