Des comptes dans le rouge à Moutier

Le Conseil municipal a présenté ce mercredi les résultats de l’exercice 2025 qui bouclent sur ...
Des comptes dans le rouge à Moutier

Le Conseil municipal a présenté ce mercredi les résultats de l’exercice 2025 qui bouclent sur un déficit de 598'000 francs. Les rentrées fiscales sont en forte diminution par rapport au budget.

Le Conseil municipal de Moutier a présenté ce mercredi les résultats de l’exercice 2025 (Photo : Georges Henz) Le Conseil municipal de Moutier a présenté ce mercredi les résultats de l’exercice 2025 (Photo : Georges Henz)

Le dernier exercice financier de la ville de Moutier dans le canton de Berne s’est soldé dans les chiffres rouges. Les comptes 2025 bouclent sur un déficit de 598'166 francs alors que le budget tablait sur un bénéfice de 23'749 francs, selon les chiffres dévoilés ce mercredi par le Conseil municipal. Ce résultat s’explique notamment par des recettes fiscales très inférieures à ce qui avait été planifié. Les impôts sur le revenu des personnes physiques affichent notamment une diminution de 1,1 million par rapport au budget. « Les différentes rubriques qui présentent soit une augmentation des charges ou une diminution des revenus significative ne sont pas de la compétence communale », souligne l’exécutif dans son rapport.

Les comptes 2025 seront soumis au Conseil de ville à la fin du mois. /comm-alr


 

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