Le compte est bon pour la Municipalité de Moutier

La Municipalité de Moutier enchaîne une deuxième année dans les chiffres noirs. Les comptes 2024 présentés ce mardi bouclent sur un bénéfice de 2,575 millions de francs. Il aurait même pu être supérieur si 587'000 francs n’avaient pas été affectés à un amortissement supplémentaire. Le budget ne prévoyait qu’un excédent de revenus de 1,458 million, mais les recettes fiscales ont été plus importantes avec deux millions de plus.

Si les recettes ont beaucoup augmenté, les charges ont été maîtrisées, même s’il a fallu compter avec des factures d’électricité en hausse et des charges pour la piscine plus élevées que prévu. Le conseiller municipal Pascal Eschmann en charge des finances salue aussi les sacrifices qui sont toujours consentis au sein de l’administration prévôtoise : « Une politique d’économie est en place depuis plusieurs années. » Elle concerne en particulier le renouvellement des postes de travail qui sont soigneusement étudiés avant d’être repourvus et le renchérissement.