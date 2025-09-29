Une nouvelle quotité fiscale qui devrait profiter « à la majorité » des ménages prévôtois

Les citoyens prévôtois se prononceront sur leur premier budget jurassien le 19 octobre. Les autorités municipales ont présenté leur message au corps électoral lundi matin. Les prévisions comptables 2026 prévoient un déficit d’un peu plus de 913'500 francs. Elles doivent être soumise au peuple en raison d’un changement de quotité d’impôt. Celle-ci passera de 1.94 à 2.3. Cela doit permettre à la majorité des ménages prévotois de profiter d’une baisse de la charge fiscale, selon le conseil municipal de Moutier. Une comparaison entre les deux taux ne peut pas être faite, notamment parce que les systèmes bernois et jurassien ne sont pas les mêmes. « Les quotités communales jurassiennes peuvent être comparées entre elles. Toutefois, il faut préciser que dans le canton du Jura une politique de baisse fiscale, approuvée en votation populaire en lien avec le projet « Jura Pays Ouvert », a consisté en une réduction globale de la charge fiscale de 5% en 2005, suivie de 12 diminutions linéaires annuelles de 1% des barèmes de l’impôt sur le revenu échelonnées de 2009 à 2022. Durant cette longue période, les communes ont ainsi eu le temps d’adapter leurs structures et/ou aménager leurs prestations », a rappelé le conseiller municipal de Moutier en charge des finances, Pascal Eschmann. Les analyses des spécialistes financiers du canton du Jura prévoient un équilibre du budget de Moutier dans les trois années qui suivront le transfert, soit à l’horizon 2030. Le montant des investissements du budget 2026 se situe à un peu plus de 8 millions de francs. /comm-emu