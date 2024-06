Moutier a redressé ses finances

Le bénéfice s’explique en grande partie par les deux dernières années fiscales exceptionnelles. L’année 2022 avait été marquée par un bond des impôts des personnes morales (1,8 M), les chiffres de 2023 sont portés par ceux des personnes physiques, en hausse de près de 640'000 francs alors que la démographie a baissé d’une quarantaine d’habitants ! « Il y a malgré tout une certaine logique. Les entreprises ont beaucoup gagné en 2022, il y a donc probablement eu des conséquences sur une hausse des salaires et primes en 2023 », analyse Fabrice Zartemi, administrateur des finances. « À ces deux années fiscales exceptionnelles, on peut ajouter les mesures d’économies qui portent leurs fruits au fil des années. Nous avons aussi davantage reçu de la péréquation financière vu la situation de la commune. Enfin, l’adoption tardive du budget en 2023 a réduit les frais de fonctionnement au strict nécessaire », poursuit Pascal Eschmann, conseiller municipal en charge des finances, pour expliquer l’exercice comptable.







Prudence et humilité

Le Conseil municipal affiche néanmoins de la « prudence et de l’humilité ». L’économie montre quelques signes de ralentissement, les bons chiffres des deux dernières années risquent de provoquer une inversion du mécanisme de la péréquation financière et il faudra commencer à « redonner » aux secteurs qui ont été contraints de se serrer la ceinture. « Il faut rester très prudent et ne pas crier victoire trop vite. Une des priorités des autorités sera de s’occuper de l’entretien des infrastructures et des immeubles communaux », souffle Pascal Eschmann. Cette « remontada » financière est néanmoins de bon augure en vue du transfert de Moutier dans le Jura à l’horizon 2026 alors que diverses voix jurassiennes se sont élevées dernièrement pour pointer du doigt la « mauvaise affaire financière » que s’apprête à réaliser le canton en accueillant la commune prévôtoise.







« Moutier n’est plus aux soins palliatifs, c’est un partenaire fiable »

« Je suis observateur au Parlement jurassien et j’entends des choses sans pouvoir réagir. Maintenant je peux dire : arrêter de faire peur aux gens ! Moutier n’est plus aux soins palliatifs ou intensifs, c’est un partenaire fiable sur qui on peut compter. Le Jura n’accueillera pas que des charges, mais un potentiel industriel et économique », martèle Pascal Eschmann. Les propos ne sont pas sans rappeler les termes employés par le député jurassien UDC Yves Gigon lors du vote sur le concordat en mars dernier : l’élu ajoulot avait assimilé l’accueil de Moutier à une « catastrophe financière », évoquant une « ville aux soins palliatifs » et un canton du Jura « aux soins intensifs ». /jpi