À Moutier, le défi d’un corps électoral qui gonfle d'un coup

C'est une nouveauté pour les résidents étrangers vivant à Moutier : dès cette année, respectivement depuis le mois de juin, ils pourront s'exprimer dans les urnes à l'occasion de votations et d'élections. Cette situation est rendue possible par le transfert de la ville dans le canton du Jura et le fait que le droit jurassien octroie ce droit, au contraire du droit bernois.

Au total, selon les estimations, ce sont entre 500 et 1'000 personnes supplémentaires qui pourront se rendre aux urnes, explique Valentin Zuber. Le conseiller municipal en charge des affaires jurassiennes que cette situation représente un vrai défi pour l'administration prévôtoise. « Il faut faire du cas par cas pour déterminer si les personnes sont électrices », explique-t-il.