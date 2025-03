Le Conseil des Etats avalise le transfert de Moutier

Le Conseil des Etats a avalisé à l'unanimité mercredi le transfert de Moutier dans le canton du Jura. Le National devrait suivre lundi. L'approbation des Chambres fédérales mettra un point final à un conflit qui aura opposé deux cantons pendant plusieurs décennies.

« Le Concordat signe la fin du conflit et le transfert est définitif », a indiqué Daniel Fässler (Le Centre) au nom de la commission. La date du transfert a été fixée au 1er janvier 2026. « C'est un moment historique que nous vivons aujourd'hui », a encore souligné l'Appenzellois. Le débat a surtout été factuel, historique et juridique. Mais pas sans émotion pour la conseillère aux États jurassienne, Mathilde Crevoisier Crelier (PS) pour qui le vote des sénateurs bernois représente un symbole fort : « Je siège à côté de Werner Salzmann. Je l'ai remerciée personnellement pour son vote qui a dû être plus difficile que pour d’autres parlementaires moins impliqués dans cette question. »