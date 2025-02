La dernière ligne droite pour le transfert de Moutier dans le Jura

Le transfert de Moutier dans le Jura avance de manière conforme au calendrier. La cité prévôtoise deviendra officiellement jurassienne à partir du 1er janvier 2026, soit dans un peu plus de dix mois. Le dernier écueil politique se matérialisera par l’approbation par les Chambres fédérales de l’arrêté qui modifiera les frontières. Les votes interviendront le mois prochain. En parallèle, les démarches destinées au transfert de la cité prévôtoise se poursuivent sous la houlette de Patrick Tanner. L’homme est en charge de l’accueil de Moutier depuis septembre 2021. Divers aspects doivent encore être menés à bien comme la préparation du déménagement des unités administratives jurassiennes à Moutier ou encore la concrétisation du guichet unique qui permettra aux Prévôtois d’avoir accès aux prestations de l’administration cantonale jurassienne. Il s’agit également d’élaborer de nombreux accords intercantonaux d’exécution qui mettront en œuvre les différents aspects concrets qui découlent du transfert de Moutier. « Les systèmes juridiques des deux cantons ont évolué et pas forcément parallèlement donc on a des différences entre les deux cantons et il faut trouver des clefs de conversion pour passer d’un système à l’autre », précise Patrick Tanner. L’ancien maire de St-Imier souligne également que les contacts avec le canton de Berne « se passent bien » et se déroulent « sur la ligne des discussions sur le Concordat » passé par les deux cantons.

De manière plus personnelle, Patrick Tanner reconnaît que l’ensemble du processus comporte de multiples aspects. « J’étais loin de m’imaginer l’ensemble des implications et l’ensemble des problématiques, des points à régler qui pouvaient se cacher derrière un tel transfert », affirme l’ancien maire de St-Imier. Patrick Tanner précise toutefois que tout est mis en œuvre pour que les solutions soient les plus simples possibles pour les citoyens de Moutier.