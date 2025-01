Le projet de déménagement du CEFF Artisanat en partie repensé

Du nouveau en ce qui concerne le projet de déménagement du CEFF Artisanat de Moutier à Bienne en 2026. Dans un communiqué publié vendredi, le Conseil du Jura bernois (CJB) indique que la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne et la commission Travaux publics et Transports du CJB se sont rencontrés le 19 décembre dernier dans le cadre de leur séance annuelle. Parmi les différents points évoqués, le déménagement du CEFF Artisanat de Moutier à Bienne et les travaux à la prison de Witzwil. Si l’école professionnelle prendra bien ses quartiers dans la cité seelandaise comme prévu l’an prochain, le bâtiment de la Rue de la Gabelle 18 qui doit l’accueillir, pourrait ne pas devoir subir autant de transformations qu’initialement prévues.





Une surprise plutôt arrangeante

La raison ? Un espace supplémentaire soudainement disponible. «Pour une fois ça va dans le bon sens et c’est plutôt arrangeant», souligne Sophie Ménard, chargée de communication pour Avenir Berne Romande. «Le propriétaire du bâtiment nous a informé qu’un de ses locataires avait libéré un étage, ce qui signifie que la surélévation qu’il avait initialement prévue pour accueillir le CEFF Artisanat n’est finalement pas nécessaire». Une modification qui ne change rien de fondamental au projet. «C’est juste une question d’aménagement, une optimisation de l’espace avec un meilleur accès, plus de surface de salles de classe et moins de surfaces de couloirs», détaille encore Sophie Ménard.

Quant aux potentielles incidences sur les coûts et le calendrier du projet, faut-il s’inquiéter ou se réjouir ? Le projet pourrait-il par exemple coûter moins cher ? «C’est une information qu’on n’a pas encore, le canton va être locataire auprès d’un propriétaire privé, si les surfaces sont identiques, le prix pourrait-être le même puisqu’on parle de location de surfaces mais ce sera encore à confirmer», rappelle la responsable communication d’ABR.