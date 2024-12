Des bâtiments publics pourront être chauffés à distance à Moutier

Nouvelle étape franchie pour le projet de chauffage à distance à Moutier. Le Conseil municipal a « dernièrement » pris une décision de principe sur le raccordement de certains bâtiments à la future installation qui doit s’établir dans la zone industrielle des Laives. Concrètement, ce sont douze sites qui ont été retenus à la suite d’une étude comparative des systèmes de chauffage : l’Hôtel de Ville 1 et 2, l’immeuble locatif Viaduc 48, l’immeuble de la bibliothèque, la Maison prévôtoise, la Sociét’halle, l’école secondaire et enfin celles de la gare, de la liberté, du Clos, des Oeuches et de Chantemerle. Deux phases de raccordement sont prévues.

Pour rappel, le Conseil de Ville avait validé un crédit de 2,5 millions de francs à la fin du mois d’octobre dernier, qui devra encore être accepté par la population prévôtoise. Le cas échéant et si des clients potentiels sont trouvés en nombre, le chauffage à distance pourrait être mis en service pendant l’hiver 2025-2026. /comm-jad