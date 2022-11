Construction à Porrentruy d'un centre pour abriter les vestiges de l'A16

Le canton du Jura a lancé mercredi les travaux de construction d'un centre de recherche et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles à Porrentruy. Avec la réalisation de ce bâtiment, il veut valoriser les découvertes sur l'A16. Certains vestiges datent de plus de 150 millions d'années.

La mission principale du centre sera de conserver les collections les plus fragiles issues des recherches paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles dans des conditions optimales. Le sous-sol du bâtiment entièrement climatisé va héberger des centaines de milliers d'objets.

Le Parlement jurassien avait adopté en 2020, sans opposition, un crédit d'engagement de 7,9 millions de francs destiné à financer ce projet. La mise en service de ce centre est prévue durant le 1er semestre 2024, a précisé mercredi le canton du Jura.

Avec le coup d'envoi des travaux se concrétise le pôle scientifique et touristique envisagé dès les premières fouilles il y a plus de 30 ans sur le tracé de l'A16. Il y a environ 152 millions d'années, des dinosaures peuplaient le Jura. Plus près de nous, il y a 30'000 ans, des mammouths paissaient dans les prairies d'Ajoie.





Imposantes collections

Les collections issues des recherches le long de la Transjurane sont constituées de 644'000 objets archéologiques et de 74'000 objets paléontologiques, dont les traces de dinosaures. Avec les collections anciennes dont le canton du Jura a hérité, ce sont près d'un million d'objets qui sont stockés dans une dizaine de dépôts provisoires.

Ces traces de dinosaures, ossements de mammifères primitifs, outils de l'homme de Neandertal, voies romaines ou nécropoles médiévales jouissent depuis plusieurs années d'une renommée internationale. Pour le canton du Jura, il s'agit de développer le potentiel scientifique et touristique de ces richesses.





Bâtiment avec trois niveaux

Le bâtiment en construction sera composé de trois niveaux hors-sols et d'un sous-sol. Reposant sur un socle minéral, les trois niveaux seront construits en bois jurassien. Les façades seront habillées de bardeaux et un couronnement vitré sur le pourtour viendra compléter l'ouvrage. Ce bâtiment jouxtera celui du Jurassica Museum. /ATS-aba