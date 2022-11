Deux PME jurassiennes récompensées par un prix prestigieux

Deux entreprises jurassiennes se sont illustrées mardi dernier à Lausanne, en présence d’un millier d’invités issus des milieux économique, politique, culturel et des médias et d’une forte délégation jurassienne, lors de la remise du prestigieux Prix SVC Suisse romande 2022. Elles sont toutes deux montées sur le podium : Crevoisier SA sur la deuxième marche, et Baccinex SA sur la troisième. Le Prix SVC Suisse romande récompense tous les deux ans les PME francophones qui savent s’adapter aux besoins de leurs clients, aux contraintes économiques et à l’évolution des technologies. Il a été créé par le Swiss Venture Club (SVC), qui se présente comme « une association indépendante à but non lucratif ». Une association qui, selon un communiqué, a « pour objectif de soutenir et de promouvoir le moteur de l’économie helvétique, les PME ».





Des retombées importantes ?

Les lauriers récoltés lors de la remise du Prix SVC Suisse romande 2022 par Crevoisier SA, PME dont les 90 salariés développent et fabriquent des machines-outils, et par Baccinex SA, laboratoire spécialisé dans les produits (bio)pharmaceutiques injectables, liquides ou lyophilisés et qui emploie 120 personnes, sont synonymes de répercussions à un niveau régional, estime Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura : « Ça apporte une forte visibilité à nos entreprises et à notre savoir-faire. Ça montre que notre région est capable de performances économiques très importantes », explique-t-il. Il ajoute que cela peut encourager une saine émulation dans le tissu économique. Au niveau des entreprises récompensées elles-mêmes, les retombées sont peut-être moindres, explique Philippe Crevoisier, directeur de Crevoisier SA : « Tous nos clients nous connaissent, savent qu’on innove et qu’on est une entreprise sérieuse. Je ne pense pas que ce prix nous apportera davantage à ce niveau-là, mais certainement qu’au niveau du grand public, ça peut avoir un effet ». Pour lui, cette récompense n’en est pas moins une « grande satisfaction », une « reconnaissance » des diverses compétences de l’entreprise.