Des enseignants dans une entreprise à Porrentruy

Une rencontre entre professeurs du niveau secondaire I et entreprises locales. Une trentaine d’enseignants des collèges de Thurmann et St-Charles sont récemment allés découvrir les locaux de l’entreprise Louis Bélet à Porrentruy, L’action se déroule dans le cadre du projet #bepog, intitulé « Les enseignants rencontrent les entreprises », en collaboration avec le Canton du Jura. Elle vise à valoriser les métiers techniques et à instaurer un échange entre enseignants et entreprises locales afin d’encourager les jeunes à choisir une formation proposée dans l’industrie jurassienne, indiquent les autorités dans un communiqué. La visite des enseignants des collèges de Thurmann et St-Charles s’est également déroulée en présence du ministre jurassien de la Formation, Martial Courtet. /comm-aba