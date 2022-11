Refus d'harmoniser les horaires de la crèche et de l'UAPE aux Bois

Le Conseil général des Bois refuse une motion qui avait pour but d’harmoniser les horaires de la crèche et de l’UAPE. Le texte « Droits de regard et pouvoir de décision sur les heures d’ouvertures de la crèche et de l’UAPE » avait été déposé par la « Liste libre » et fait partie des points votés lundi soir lors du Conseil général de la commune taignone. Les 15 membres du législatif présents ont aussi accepté plusieurs règlements, notamment celui d’organisation de la commune, celui concernant les indemnités des autorités communales ou encore le texte sur la sécurité locale. /comm-mmi