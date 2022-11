Un nouvel espace dédié aux étudiants

Un espace dédié aux étudiants s’ouvre à Porrentruy ce samedi. Une salle leur est destinée au premier étage du bâtiment de l’Inter. Ouvert de 7h à 22h, tous les jours, le lieu sera accessible grâce à un badge qui sera disponible sur inscription auprès de l’administration. Une caution de 30 francs sera demandée, mais aucune forme de location ne sera perçue. L’idée a germé au sein de la Commission jeunesse de la ville. Les étudiants se réfugient souvent à la bibliothèque du Lycée cantonal, mais lorsque celle-ci ferme en même temps que le bâtiment, les jeunes n’ont plus de possibilités de se retrouver pour étudier. Le conseiller municipal en charge de la jeunesse précise que des étudiants d’université, de hautes écoles ou des apprentis de Porrentruy et de toute la région pourront aussi y accéder. Eric Pineau relève que la salle a uniquement été rafraîchie : « l’idée n’était pas de faire des frais importants ». Selon lui, les étudiants ont besoin d’être assis, d’avoir une table, un réseau wifi et des prises pour leur ordinateur.