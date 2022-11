Frontière en « Ligne de Partages » entre Boncourt et Delle

La frontière, certes sépare, mais crée aussi des liens. C’est justement ce qui rassemble qu’étudient une équipe d’anthropologues et d’artistes suisses et français. Depuis 2021, ils partent à la rencontre des habitants de l’Arc jurassien pour récolter expériences et ressentis. Les interactions, tensions parfois, disparités, liens culturels sont analysés à travers des entretiens. Après Le Locle-Morteau l’année dernière, direction Boncourt-Delle pour cette deuxième phase d’étude. Une deuxième étape qui a pour thème : « soigner la frontière ». L’équipe a interrogé des femmes, infirmières et aides-soignantes des deux villages. Ellen Hertz est ethnologue à l'Université de Neuchâtel. Elle explique pourquoi mélanger science et art :