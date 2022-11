Elisabeth Baume-Schneider : neuf jours pour convaincre

Pas le temps de digérer la grande satisfaction pour Elisabeth Baume-Schneider. La candidate jurassienne à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral a été retenue samedi sur le ticket socialiste en compagnie de la Bâloise Eva Herzog. Elle doit désormais convaincre les membres de l’Assemblée fédérale jusqu’à l’élection du 7 décembre.







Au boulot !

Elisabeth Baume-Schneider s’est dite « privilégiée » et « reconnaissante » après le choix de son groupe parlementaire. Elle a aussi remercié ses nombreux soutiens et notamment dans notre région. Mais la Taignonne n’a pas le temps de savourer cette première étape franchie en direction du Conseil fédéral. Elle doit s’atteler à obtenir des voix dans neuf jours lors de l’élection. Pour cela, elle passera devant les élus en se présentant, d’une part, et en affichant ses convictions, d’autre : « J’explique que je suis quelqu’un de stable et une femme de dossier », a déclaré ce lundi à RFJ Elisabeth Baume-Schneider, ajoutant qu’elle sait pertinemment ce qu’est la collégialité.